Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1610 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1610
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1610 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Где продать?
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