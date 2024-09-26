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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1610 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1610 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1610 года CWF "Тип 1588-1612" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1610
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1610 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 481 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Денарий 1610 CWF на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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