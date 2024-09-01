Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1604 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1604
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1604 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2550 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (6)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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