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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1604 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1604 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1604 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1604
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1604 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2550 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Денарий 1604 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1604 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Денарий 1604 на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Денарий 1604 на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1604 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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