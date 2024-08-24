Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1605 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1605 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1605 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1605
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1605 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • GGN (3)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (6)
  • Niemczyk (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (4)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Денарий 1605 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1605 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Польша Денарий 1605 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Денарий 1605 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Денарий 1605 на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1605 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Денарий 1605 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Денарий 1605 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1605 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск