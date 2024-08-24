Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1605 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1605
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1605 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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