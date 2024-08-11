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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1621 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1621 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1621 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1621
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1621 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (4)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (6)
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1621 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1621 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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