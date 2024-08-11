Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1621 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,45 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1621 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 5 ноября 2021
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
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Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
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