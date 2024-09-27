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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1624 года "Лобженицкий монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1624 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1624 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1624
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1624 года "Лобженицкий монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 291 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 220 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1624 "Лобженицкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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