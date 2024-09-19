Денарий 1601 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1601 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность XF (1) VF (2)