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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1601 года CWF "Тип 1588-1612" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1601 года со знаком CWF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1601 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1601 CWF на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Денарий 1601 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Денарий 1601 CWF на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1601 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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