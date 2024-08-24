Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,45 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1623
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Лобженица
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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