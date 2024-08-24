Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,45 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1623
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Лобженица
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1623 года "Лобженицкий монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Лобженицком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1500 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (2)
  • GGN (2)
  • Janas (2)
  • MARCINIAK (34)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numedux (16)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (8)
  • Tempus (1)
  • WCN (18)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (12)
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1623 "Лобженицкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1623 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск