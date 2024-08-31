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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1612 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1612 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1612 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1612
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1612 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • WCN (4)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1612 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Денарий 1612 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Денарий 1612 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1612 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Денарий 1612 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Денарий 1612 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Денарий 1612 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Денарий 1612 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Денарий 1612 на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Денарий 1612 на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Денарий 1612 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Польша Денарий 1612 на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Денарий 1612 на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
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Польша Денарий 1612 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1612 на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Денарий 1612 на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Денарий 1612 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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