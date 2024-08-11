Денарий 1608 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1608 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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