Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1608 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1608
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1608 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
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- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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