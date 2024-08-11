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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1608 года W "Тип 1587-1609" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1608 года W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1608 года W "Тип 1587-1609" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1608
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1608 года со знаком W. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1608 W на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Денарий 1608 W на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша Денарий 1608 W на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Денарий 1608 W на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Денарий 1608 W на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1608 W на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Денарий 1608 W на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1608 W на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1608 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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