Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1613 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Денарий
- Год 1613
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WDA - MiM за 825 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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