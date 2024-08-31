Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1613 года "Тип 1587-1614" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Денарий 1613 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Денарий 1613 года "Тип 1587-1614" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Денарий
  • Год 1613
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1613 года. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WDA - MiM за 825 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Денарий 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Денарий 1613 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1613 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Денарий 1613 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1613 на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Денарий 1613 на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1613 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1613 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск