Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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