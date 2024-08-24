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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 515 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1589 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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