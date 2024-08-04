Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор". Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Клипа
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2700 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.
Сохранность
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