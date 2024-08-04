Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор". Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2700 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

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