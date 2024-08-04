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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор". Клипа (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" Клипа - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Клипа. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 2700 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Для продажи Трояк (3 гроша) 1589 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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