Westfälische Auktionsgesellschaft
Описание фирмы
- Название Westfälische Auktionsgesellschaft
- Страна Германия
- Год основания 1992
- Статус Действующая организация
- Официальная страница http://www.wag-auktionen.de/
Офис в Арнсберге
- Страна Германия
- Город Арнсберг
- Адрес Nordring, 22
- Телефон +49 (0)2931 - 20 42
- Email info@wag-auktionen.de
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
17 сентября 2018 18 сентября 2018 Auktion 80 2061 3,279,717 $
12 сентября 2017 13 сентября 2017 Auction 79 1513 2,597,802 $
11 сентября 2017 12 сентября 2017 Auction 78 2194 593,492 $
7 сентября 2016 8 сентября 2016 Auction 77 1674 2,045,098 $
7 сентября 2016 Auction 76 911 471,300 $
24 ноября 2015 25 ноября 2015 Auction 75 1729 593,177 $
23 ноября 2015 24 ноября 2015 Auction 74 1261 3,499,571 $
23 ноября 2015 Auction 73 840 613,498 $
23 февраля 2015 24 февраля 2015 Auction 72 2391 2,571,716 $
29 апреля 2014 30 апреля 2014 Auction 71 1648 1,850,539 $
29 апреля 2014 Auction 69 200 388,907 $
29 апреля 2014 Auction 70 437 541,937 $
28 апреля 2014 Auction 68 1610 730,955 $
17 сентября 2013 18 сентября 2013 Auction 67 3109 618,950 $
16 сентября 2013 17 сентября 2013 Auction 66 1689 2,947,880 $
13 декабря 2012 Auction 65 1875 271,070 $
13 декабря 2012 Auction 64 930 1,157,426 $
18 сентября 2012 Auction 63 1332 299,030 $
17 сентября 2012 18 сентября 2012 Auction 62 1210 2,224,793 $
17 сентября 2012 Auction 61 531 347,661 $