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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1589
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 205 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1589 ID "Познаньский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1589 "Познаньский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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