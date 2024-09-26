Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1589
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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