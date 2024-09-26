Трояк (3 гроша) 1589 года ID "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1589 года "Познаньский монетный двор" со знаком ID. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1600 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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