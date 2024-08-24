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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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