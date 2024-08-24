Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1618 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе WDA - MiM за 2400 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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