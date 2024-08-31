Трояк (3 гроша) 1591 года IF "Познаньский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1591 года "Познаньский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность UNC (35) AU (18) XF (160) VF (115) F (1) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (10) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (29) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (2)

Coins.ee (5)

COINSNET (5)

Dom Aukcyjny Art Magnat (9)

Frühwald (2)

GGN (6)

Haljak Coin Auction (1)

Höhn (1)

Janas (4)

Jean ELSEN (2)

JMPG (1)

Karbownik (1)

Katz (7)

Künker (2)

Macho & Chlapovič (1)

MARCINIAK (50)

Monety i Medale (1)

Münzen & Medaillen (1)

Naumann (1)

Niemczyk (54)

Numedux (10)

Numimarket (8)

NUMIS Klitończyk (2)

Numisbalt (9)

PDA & PGN (4)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (3)

Poznański Dom Aukcyjny (6)

Provenance Auctions (1)

Rauch (3)

Rzeszowski DA (42)

Solidus Numismatik (2)

Stary Sklep (15)

Tempus (2)

WCN (45)

WDA - MiM (11)

Wójcicki (25)

Wu-eL (1)