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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1606 года C "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года C "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1606 года C "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1606
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" со знаком C. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

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Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
3928 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1606 C "Краковский монетный двор" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1606 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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