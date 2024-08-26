Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1606 года C "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1606
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1606 года "Краковский монетный двор" со знаком C. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 485 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 13000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
2570 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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