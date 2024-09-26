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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1601
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Люблин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 4600 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1601 IF "Люблинский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1601 "Люблинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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