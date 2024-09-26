Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1601 года IF "Люблинский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1601
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Люблин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1601 года "Люблинский монетный двор" со знаком IF. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 4600 PLN. Торги состоялись 24 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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