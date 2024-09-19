Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1559 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1559
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1559 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1559 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1559 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск