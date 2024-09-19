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Трояк (3 гроша) 1559 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1559
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1559 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 800 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.
Сохранность
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