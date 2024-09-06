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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1559 года

Серебряные монеты (Сигизмунд II Август)

Аверс
Реверс
1 грош 1559 Литва
Средняя цена 330 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1559 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
2 211
Аверс
Реверс
Денарий 1559 Литва
Средняя цена 30 $
Продажи
0 105

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1559 Быдгощский монетный двор
Средняя цена
Продажи
0 1
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