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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1559 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1559 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,52 гр
  • Диаметр 23,5 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1559
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1559 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1559 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1559 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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