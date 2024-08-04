Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1559 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,52 гр
- Диаметр 23,5 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1559
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1559 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4800 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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