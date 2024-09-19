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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 1 грош Сигизмунда II Августа - Польша

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1 грош 1545-1566

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1545 R*, R8 0 191546 R3 0 1051555 R5 0 541556 R8 0 11559 R5 0 561566 R8 0 0
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1 грош 1546-1548

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1546 R4, R1 0 641547 R1 0 1361548 R 0 71
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1 грош 1566-1568

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1566 R, R5 0 1161567 R6, R 0 991568 R 0 97
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1 грош 1556-1557

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1556 R3, R4 0 871557 R3, R4, R* 0 86
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