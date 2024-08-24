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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1567 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1567
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1567 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7850 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (6)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1943 $
Цена в валюте аукциона 7850 PLN
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 1 грош 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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