Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1567 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1567 Литва
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Чворак (4 гроша) 1567 Литва
Средняя цена 280 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 грош 1567 Литва
Средняя цена 450 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Двойной денарий 1567 Литва
Средняя цена 20 $
Продажи
0 94
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск