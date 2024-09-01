Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,29 гр
- Диаметр 24 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Чворак (4 гроша)
- Год 1567
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 16 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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