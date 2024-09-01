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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1567
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1567 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8500 PLN. Торги состоялись 24 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Schulman - June 16, 2021
Продавец Schulman
Дата 16 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Чворак (4 гроша) 1567 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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