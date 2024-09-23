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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год без года (1545-1572)
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1276 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1545 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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