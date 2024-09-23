Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год без года (1545-1572)
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
1276 $
Цена в валюте аукциона 4700 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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