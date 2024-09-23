Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 100 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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