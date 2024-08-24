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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двойной денарий 1567 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Двойной денарий 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Двойной денарий 1567 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,6 гр
  • Диаметр 14 - 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Двойной денарий
  • Год 1567
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1567 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Двойной денарий 1567 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной денарий 1567 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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