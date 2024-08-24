Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двойной денарий 1567 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,6 гр
- Диаметр 14 - 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Двойной денарий
- Год 1567
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двойной денарий 1567 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1100 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Дата 11 февраля 2024
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