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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1545 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1545 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1545 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,54 гр
  • Диаметр 24,5 - 25,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1545
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1545 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Numisbalt за 14500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.

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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3618 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
4062 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 1 грош 1545 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1545 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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