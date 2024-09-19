Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1545 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,54 гр
- Диаметр 24,5 - 25,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1545
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1545 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Numisbalt за 14500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Künker (1)
- Leo Hamburger (1)
- MARCINIAK (4)
- Niemczyk (3)
- Numisbalt (3)
- WCN (4)
- WDA - MiM (1)
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 грош 1545 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск