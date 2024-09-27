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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1568 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1568 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1568 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1568
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Тыкоцин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1568 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3600 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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