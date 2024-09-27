Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1568 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 21 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1568
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Тыкоцин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (97)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1568 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3600 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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