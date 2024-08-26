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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1568 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Чворак (4 гроша) 1568 Литва
Средняя цена 290 $
Продажи
0 142
Аверс
Реверс
Чворак (4 гроша) 1568 Литва Щиты украшены
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1568 Литва
Средняя цена 190 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
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