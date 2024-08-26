Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,29 гр
- Диаметр 24 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Чворак (4 гроша)
- Год 1568
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Stary Sklep за 6800 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- DESA (2)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (5)
- Felix Schiessinger (1)
- GGN (4)
- Golden Lion (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- La Galerie Numismatique (1)
- MARCINIAK (30)
- Niemczyk (24)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (6)
- PDA & PGN (3)
- Pegasus Auctions (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (5)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (7)
- Schulman (2)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (2)
- Tempus (2)
- WCN (13)
- WDA - MiM (12)
- Wójcicki (5)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск