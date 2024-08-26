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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 24 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1568
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Stary Sklep за 6800 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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