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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Щиты украшены (Польша, Сигизмунд II Август)

Разновидность: Щиты украшены

Аверс монеты - Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" Щиты украшены - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва" Щиты украшены - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,29 гр
  • Диаметр 23,5 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Чворак (4 гроша)
  • Год 1568
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Щиты украшены. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе GGN за 20500 PLN. Торги состоялись 26 апреля 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
3244 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Чворак (4 гроша) 1568 "Литва" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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