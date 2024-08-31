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Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Щиты украшены (Польша, Сигизмунд II Август)
Разновидность: Щиты украшены
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,29 гр
- Диаметр 23,5 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Чворак (4 гроша)
- Год 1568
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Чворак (4 гроша) 1568 года "Литва". Щиты украшены. Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе GGN за 20500 PLN. Торги состоялись 26 апреля 2003.
Сохранность
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