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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - 1 грош 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - 1 грош 1557 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,06 гр
  • Диаметр 22 - 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал 1 грош
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wormser Auktionshaus (1)
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 4, 2024
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 1 грош 1557 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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