Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1557 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,06 гр
- Диаметр 22 - 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал 1 грош
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1557 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
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Дата 6 мая 2024
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
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Дата 28 ноября 2023
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Дата 13 октября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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