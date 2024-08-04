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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1557 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1557 Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1557 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1557 Гданьск
Средняя цена 920 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1557 Гданьск
Средняя цена 540 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 грош 1557 Гданьск
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1557 Литва
Средняя цена 55 $
Продажи
0 297
Аверс
Реверс
Денарий 1557 Литва
Средняя цена 60 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денарий 1557 Эльблонг
Средняя цена 90 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Денарий 1557 Гданьск
Средняя цена 120 $
Продажи
0 57
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