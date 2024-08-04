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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1557 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1557 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1557 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 12 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1557
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1557 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1557 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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