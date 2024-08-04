Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1557 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 12 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1557
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1557 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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