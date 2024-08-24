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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Денарий Сигизмунда II Августа - Польша

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Денарий 1546-1563

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1546 R5, R7 0 191547 R6 0 221548 R7 0 211549 R5 0 81550 R7 0 111551 R7 0 101552 R3 0 91553 R3 0 241554 R3 0 691555 R2 0 801556 R2 0 791557 R3 0 801558 R2 0 881559 R3, R6 0 1051560 R4 0 231563 R5, R4 0 32
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Денарий 1552-1557

Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1552 R7 0 21554 R4 0 131555 R3 1 871556 R3 0 631557 R3 0 57
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Денарий 1550-1551

Всхова
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1550 CWF 0 01551 CWF R7 0 11
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Денарий 1549-1558

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1549 R4 0 371550 R5 0 461551 R6 0 371552 R8 0 201553 0 01554 R4 0 841555 R3 0 851556 R3 0 471557 R4 0 571558 R4, R* 0 38
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