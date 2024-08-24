Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Денарий Сигизмунда II Августа - Польша
Денарий 1546-1563Литва
Денарий 1552-1557Эльблонг
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1552 R7 0 21554 R4 0 131555 R3 1 871556 R3 0 631557 R3 0 57
Денарий 1550-1551Всхова
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1550 CWF 0 01551 CWF R7 0 11
Денарий 1549-1558Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1549 R4 0 371550 R5 0 461551 R6 0 371552 R8 0 201553 0 01554 R4 0 841555 R3 0 851556 R3 0 471557 R4 0 571558 R4, R* 0 38
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