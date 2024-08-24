Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1553 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1553
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1553 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.
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Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 18 февраля 2023
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Дата 18 февраля 2023
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Дата 4 декабря 2022
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Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 31 марта 2022
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Дата 13 февраля 2022
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Дата 11 сентября 2021
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Дата 19 апреля 2020
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Дата 13 февраля 2020
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Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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