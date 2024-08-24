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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1553 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1553 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1553 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1553
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1553 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 15 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Александр - February 8, 2023
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Денарий 1553 "Литва" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1553 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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