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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1553 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1553 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1553 Литва
Средняя цена 160 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денарий 1553 Литва
Средняя цена 85 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Денарий 1553 Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
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