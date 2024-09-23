Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1553 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1553
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1553 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
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Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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