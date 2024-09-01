Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1551 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1551
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Numisbalt за 460 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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