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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1551 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1551 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1551 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1551
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Numisbalt за 460 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (1)
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1551 "Литва" на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1551 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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