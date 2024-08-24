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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1551 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1551 Гданьск
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1551 Литва
Средняя цена 50 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
Шеляг 1551 Гданьск
Средняя цена 270 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Денарий 1551 Литва
Средняя цена 280 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Денарий 1551 CWF Всхова
Средняя цена 490 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денарий 1551 Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 37
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