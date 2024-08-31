Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1551 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1551 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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