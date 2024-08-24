Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1551 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1551
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1551 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
32128 $
Цена в валюте аукциона 140000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
61316 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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