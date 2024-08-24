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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1551 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1551 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1551 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1551
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1551 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
32128 $
Цена в валюте аукциона 140000 PLN
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
61316 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1551 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1551 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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