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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Дукат Сигизмунда II Августа - Польша

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Дукат 1547-1553

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1547 R8 0 01548 R8 0 41549 R8 0 11553 R* 0 0
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Дукат 1560-1561

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1560 R8 0 31561 R8 0 1
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Дукат 1563-1571

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1563 R7 0 131564 R8 0 11565 R6 0 71566 R7 0 01567 R8 0 11569 R8 0 21571 R8 0 2
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Дукат 1549-1554

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1549 R8 0 01550 R7 0 181551 R6 0 61552 R8 0 11554 R6 0 12
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Дукат 1555-1558

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1555 R6 0 131556 R5 0 161557 R6 0 51558 R6 0 0
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Дукат 1556-1557

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1556 R5 0 01557 R6 0 0
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