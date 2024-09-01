Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Дукат Сигизмунда II Августа - Польша
Дукат 1547-1553Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1547 R8 0 01548 R8 0 41549 R8 0 11553 R* 0 0
Дукат 1560-1561Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1560 R8 0 31561 R8 0 1
Дукат 1563-1571Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1563 R7 0 131564 R8 0 11565 R6 0 71566 R7 0 01567 R8 0 11569 R8 0 21571 R8 0 2
Дукат 1549-1554Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1549 R8 0 01550 R7 0 181551 R6 0 61552 R8 0 11554 R6 0 12
Дукат 1555-1558Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1555 R6 0 131556 R5 0 161557 R6 0 51558 R6 0 0
Дукат 1556-1557Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1556 R5 0 01557 R6 0 0
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