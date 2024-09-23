Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1554 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1554
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1554 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 210000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
37231 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
54335 $
Цена в валюте аукциона 47000 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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