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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1554 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1554 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1554 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1554
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1554 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 210000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
37231 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
54335 $
Цена в валюте аукциона 47000 EUR
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1554 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1554 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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