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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1554 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1554 Гданьск
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1554 Литва
Средняя цена 260 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
Денарий 1554 Литва
Средняя цена 45 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денарий 1554 Эльблонг
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Денарий 1554 Гданьск
Средняя цена 100 $
Продажи
0 84
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