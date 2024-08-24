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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1554 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1554 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1554 года "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,36 гр
  • Диаметр 12 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1554
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1554 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (11)
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Польша Денарий 1554 "Эльблонг" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Денарий 1554 "Эльблонг" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1554 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1554 "Эльблонг" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1554 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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