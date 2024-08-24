Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1554 года "Эльблонг" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,36 гр
- Диаметр 12 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1554
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1554 года "Эльблонг". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4600 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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