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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 19 - 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1554
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
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