Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 19 - 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Полугрош (1/2 гроша)
- Год 1554
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1554 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 11 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
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