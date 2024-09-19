Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1554 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,3 гр
- Диаметр 11 - 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Денарий
- Год 1554
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1554 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Numisbalt за 260 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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