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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1554 года "Литва" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Денарий 1554 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Денарий 1554 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,3 гр
  • Диаметр 11 - 13 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Денарий
  • Год 1554
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1554 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Numisbalt за 260 EUR. Торги состоялись 13 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (2)
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Денарий 1554 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1554 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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