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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1556 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)

Аверс монеты - Дукат 1556 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август Реверс монеты - Дукат 1556 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Сигизмунд II Август

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд II Август
  • Номинал Дукат
  • Год 1556
  • Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1556 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
52830 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность XF
Цена
60545 $
Цена в валюте аукциона 50000 EUR
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе V. GADOURY - December 2, 2017
Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе GGN - September 23, 1995
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе GGN - September 23, 1995
Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1556 "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1556 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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