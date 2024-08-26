Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1556 года "Гданьск" (Польша, Сигизмунд II Август)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд II Август
- Номинал Дукат
- Год 1556
- Правитель Сигизмунд II Август (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1556 года "Гданьск". Это золотая монета периода Сигизмунда II Августа отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 200000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
52830 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 2 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 сентября 1995
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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